قوى الأمن توقف فارًا جديدًا من سجن الشرطة العسكرية في القبة

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، فارًا جديدًا من سجن الشرطة العسكرية في القبة بعد عملية رصد وتعقب، حيث تمكنت دورية في الشعبة من توقيف المدعو "ع.م" في منطقة ابي سمراء -طرابلس وتم احالته للتحقيق.

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