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لبنان

بوحبيب من نيويورك: انفجار المرفأ حد من تدفق المواد الغذائية ما أدى الى ارتفاع اسعارها

Lebanon 24
18-05-2022 | 16:22
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 أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب خلال الاجتماع الوزاري في شأن "الأمن الغذائي العالمي" في الامم المتحدة في نيويورك اليوم،أن "لبنان الذي بالأساس يواجه تحديات غير مسبوقة تضرّر بصورة حادة من انعدام الأمن الغذائي. فوفقا لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان بصورة إجمالية بنسبة 1000% منذ بدء أزمة لبنان الإقتصادية، وبلغ التضخم نسبة 215% في شباط 2022".
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وقال: "في خضم هذا الواقع القاتم، فان عواقب الصراع الجاري في اوروبا، مصحوبة مع دمار اهراءات القمح الأكبر في لبنان الناتج عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، أدّت الى تفاقم الأزمة"، مضيفًا أن "الدمار الكبير الذي تسبب به انفجار مرفأ بيروت حد من تدفق المواد الغذائية ما أدّى الى ارتفاع اسعار هذه المواد لتصبح بعيدة عن متناول الكثير كما وأضاف الصراع في أوروبا تحديات جديدة على واقع لبنان الصعب، خصوصا ان لبنان يتصدر لائحة الدول التي تعتمد على القمح الأوكراني. فإن حاجة لبنان الشهرية تقدر بـ50,000 طن من القمح، كما ان لبنان يعتمد على الواردات لتأمين حوالي 85% من حاجاته الغذائية".

وأشار حبيب إلى أن "الحكومة اتخذت اجراءات عملية لتخفيف وطأة هذه المشكلة: فنحن نتخذ الخطوات لتحفيز زيادة الانتاج المحلي ونعمل على تأمين اتفاقات مع عدد من الدول لإستيراد القمح بأسعار مقبولة".



 
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