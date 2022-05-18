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لبنان

العودة إلى الانهيار بدأت

Lebanon 24
18-05-2022 | 17:36
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تحدثت مصادر نيابية عبر "اللواء" عن حركة اتصالات بين النواب الجدد، سواء من قوى التغيير والمجتمع المدني وعددهم 15 نائباً لتشكيل تكتل، يجري تدارس تسميته ويجتمع وينسق في ما خص الاستحقاقات النيابية المقبلة.
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ورأت مصادر واسعة الاطلاع أن "العودة إلى الضغط بالانهيار، من شأنه ان يؤثر سلباً على عملية اجراء الانتخابات ويتجاوزها، ويقلل من عملية الاستثمار السياسي في العملية التي جرت، ويحجم الرهان على وصول هذا النائب أو ذاك إلى هذا المركز أو ذاك في غير مكانه".
المصدر: اللواء
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