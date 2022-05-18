ريفي: أنا حليف "القوات" ورأس حربة في مواجهة سلاح "حزب الله"

Advertisement

كتبت" الاخبار": يرى نائب طرابلس المنتخب اللواء أشرف ريفي نفسه حالة سياسية مستقلة في لبنان لكنها جزء أساسي من ضمن جبهة وطنية سيادية عريضة، قد تكون فيها «القوات اللبنانية» بطبيعة الحال والحزب «الإشتراكي» وأغلب القوى السيادية الوطنية. ريفي كما يؤكد «لن يكون في تكتل «القوات»؛ لكنه حليف لها كحزب سيادي رافض لهيمنة السلاح. يرى ريفي أنه «رأس حربة في مواجهة سلاح حزب الله» ويقول: «نحن بالطبع ذاهبون إلى مرحلة مواجهة سياسية في البلد ضد هيمنة إيران على لبنان وضد مشروع أخذ البلد رهينة للمشروع الإيراني المعادي للتوجه السيادي للبلد»