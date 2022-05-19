إرتفاع جديد وكبير في أسعار المحروقات... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أسعار المحروقات الجديدة، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 559000 (+17000)

البنزين 98 أوكتان: 569000 (+17000)

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المازوت: 680000 (+65000)

الغاز 408000 (+33000)