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لبنان

جريح بحادث سير بين عند تقاطع اشارة عزمي في طرابلس

Lebanon 24
19-05-2022 | 00:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح عقب حادث سير بين سيارة ودراجة نارية عند تقاطع اشارة عزمي في طرابلس.
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