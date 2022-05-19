بـ79 صوتاً.. مرشح يصل الى البرلمان

من عجائب الانتخابات اللبنانية الأخيرة، أن أحد المرشحين فاز بمقعد في البرلمان بأصوات 79 شخصاً فقط، وهو جميل عبود المرشح عن الطائفة الأرثوذكسية في مدينة طرابلس.



Advertisement

- سينتيا زرازير، التي فازت بـ 486 صوتا، عن مقعد الأقليات في بيروت.

- فراس السلوم، فاز بـ 370 صوتا، بمقعد الطائفة العلوية في طرابلس.

- أحمد رستم، فاز بـ 324 صوتاً عن مقعد الطائفة العلوية في محافظة عكار. الا ان عبود ليس وحده من وصل الى البرلمان بأصوات قليلة بل ان 3 آخرين وصلوا بأقل من 500 صوت لكل منهم، وهم:- سينتيا زرازير، التي فازت بـ 486 صوتا، عن مقعد الأقليات في بيروت.- فراس السلوم، فاز بـ 370 صوتا، بمقعد الطائفة العلوية في طرابلس.- أحمد رستم، فاز بـ 324 صوتاً عن مقعد الطائفة العلوية في محافظة عكار.

(العربية)