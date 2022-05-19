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لبنان

"خيانات" من داخل "التيار"... مَن يتّهم باسيل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-05-2022 | 01:30
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في آخر حديث له ألمح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أمور داخلية حصلت في المعركة الإنتخابية، ووصفها بـ"حركات خيانية"، من دون أن يوضح أكثر من ذلك، ومكتفيًا بالقول إن بعض المطلعين على خفايا الأمور "يعرفون عن أي أمر أتكلم". 

وفي معلومات "لبنان24" أن أحد نواب "التيار، الذي لم يحالفه الحظّ، أعطى "كلمة سر" لمناصريه لينتخبوا المرشحين غير المنتمين إلى "التيار"، وذلك كردّة فعل إعتبرها البعض طبيعية على إصرار باسيل على ترشيح "تياري" آخر على اللائحة نفسها وعلى نفس المقعد المذهبي، الأمر الذي جعل إمكانية نجاح أي منهما مستحيلًا

وفي هذا السياق عُلم انه يجري التحضير لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد النائب المذكور الذي يستعد بدوره لحملة مضادة بعدما تحرر من "عبء اللقب" "يفضح فيها كل ما تعرض له من طعنات طوال الفترة الماضية"، وفق ما يقول المقرّبون منه.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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