نائب عوني مستتر

تقول مصادر مطلعة " إن "التيار الوطني الحر" يسوق لفكرة فوزه بأحد النواب في دائرة انتخابية جنوبية علما ان النائب المذكور كان مرشحا على لائحة منافسة للوائح "التيار".

وبحسب "العونيين" فإن هذا النائب لديه ميول عونية ولا يزال يتواصل مع قيادة التيار."

وبحسب مرجع في قيادة " التيار" فإن هذا النائب قد لا يدخل في تكتل لبنان القوي لكن الاكيد انه سيكون ضمن الفريق السياسي العام المؤيد لـ"التيار" وقد لا يتمايز عنه داخل المجلس النيابي.

وألمح المرجع الى تنسيق مكثف بدأ بين "التيار" والنائب المذكور عبر احد الوسطاء".