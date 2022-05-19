Advertisement

لبنان

بعد "الغربلة" في الانتخابات… هل يعود الحريري؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
19-05-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-953840-637885491465174581.jpg
Doc-P-953840-637885491465174581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حُسمت نتائج الانتخابات النيابية، وبعيداً عن التأويلات التي تطال كل الملفات في لبنان وتخضع لوجهات نظر الفرقاء السياسيين، الا ان القراءة التحليلية لنتائج هذا الاستحقاق وأرقامه باتت ممكنة الى حد كبير.
Advertisement

شكّلت نسبة التصويت السنيّة لغزاً شائكاً قبل موعد الاستحقاق النيابي الذي جرى قبل ايام، وبرز وقتها السؤال حول ما إذا كان الجمهور السنّي سيلتزم المقاطعة ام سيصوّت لصالح خصوم الرئيس سعد الحريري او للمجتمع المدني. هذا السؤال عُوّل على جوابه لتحديد شكل النتائج من خلال تعاطي الشارع السنّي مع واقع الانتخابات، غير أن صناديق الاقتراع ونسبة التصويت قطعت الشك باليقين.

لم تكن المقاطعة السنّية على مستوى تمنيات رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الممتنع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، اذ إن نسبة لا بأس بها من الشارع السنّي في غالبية الاقضية ذهبت نحو الاقتراع في العديد من الدوائر، الا ان ذلك لا يعني أبداً أن قرار التصويت أتى ضدّ الحريري، إذ ربما ارتاب جمهور "المستقبل" من فكرة المقاطعة بعد العديد من التحليلات التي اعتبرت أن المقاطعة من شأنها أن تخدم خصوم الحريري المستجدين من فريق 14 اذار، فقاموا بتكثيف التصويت لصالح مجموعات المجتمع المدني، كما ان "المال السياسي" الذي أغدق بلا حساب حفّز شريحة من الناخبين للتصويت.

ولعلّ خسارة "انقلابيي المستقبل" الذين لم يلتزموا قرار الرئيس الحريري عدم المشاركة في الانتخابات النيابية بدت فادحة في مختلف الدوائر. ففي البقاع الغربي رسب المرشح محمد القرعاوي، وفي عكار تعرّضت اللائحة التي وصفت "بالقوية جدا" لانتكاسة كبرى في حين أن المستقلين من "المستقبليين السابقين" قي طرابلس خسروا المعركة الانتخابية.

اما لوائح الرئيس فؤاد السنيورة فقد تلقّت ضربة قاسمة إذ لم تستطع أن تؤمّن الحاصل الانتخابي في عكار وكذلك في بيروت حيث أن الحاصل الانتخابي كان من نصيب مرشح "الحزب التقدمي الاشتراكي" بدلاً من مرشح السنيورة، الامر نفسه حصل في صيدا حيث فازت لائحة "القوات اللبنانية" على لائحة السنيورة.

كل ذلك يوحي بأن السنّة ظلوا حاضرين على الساحة الانتخابية لكنهم في الوقت نفسه اوصلوا رسالة الى كل من حاول تخطّي قرار الرئيس سعد الحريري والانقلاب عليه بهدف اضعافه، هذه الرسالة حملت عنوان "انتم لا تمثّلونا" وتظهّرت بشكل واضح في نتائج الانتخابات.

كل ذلك يفتح الباب امام تطورات سياسية في المرحلة المقبلة مع تداول معلومات حول عودة الرئيس سعد الحريري الى العمل السياسي وبالتالي اعادة خلط الاوراق وتجميع اكبر عدد من النواب السنّة حوله بعد "الغربلة" الاخيرة بغض النظر عن الانتماءات التي خاضوا بها المعركة الانتخابية وحققوا فوزهم على أساسها.
 
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website