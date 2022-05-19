الجرائم في لبنان... هذا ما أوضحه مسلم

قال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، بحديث لـ"صوت لبنان" أن "لدينا جهد مستمر لمكافحة الجرائم على مختلف انواعها، هناك ارتفاع بالجرائم مقارنة مع الاعوام السابقة، الفقر والعوز ليسا سببا للجريمة"، مشيرا الى ان نسبة اكتشاف الجريمة في لبنان بلغت 83% اول سنة.

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وأكمل أن هناك جرائم تأخذ الكثير من الجهد لكشفها، الجرائم المالية معقدة وهي بحاجة الى اختصاصات، معظم السيارات المسروقة وخاصة الهيونداي وكيا في جبل لبنان تذهب الى سوريا، موضحا أن عمليات النشل خلال الاعوام 2021-2022 ارتفعت بنسبة 45%، وعلى المواطنين الانتباه على هواتفهم لاسيما عندما يتكلمون عليه.

وتابع أن "العنصر الامني بطل على الارض فهو يتفانى بعمله، لافتا الى انه خلال فترة جائحة كورونا ارتفعت جرائم القتل والعنف الاسري والابتزاز الالكتروني".

وأشار الى أن هناك توازنا امنيا بين الجرائم والتوقيفات.

وذكر أن كل العناصر الامنية كانت على اعلى الجهوزية خلال فترة الانتخابات النيابية.

وأوضح أنه لم يصدر اي شيء رسمي عن قتل الصيدلانية ليلى رزق.