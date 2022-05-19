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لبنان

صفارات الانذار تدوي شمال اسرائيل.. ماذا يجري على الحدود؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 02:43
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دوت صفارات الإنذار في الجليل شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، مع معلومات تحدثت عن إسقاط مسيّرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود ما أدى الى اعتراضها من القبة الحديدية الإسرائيلية.
الا ان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن خطأ فنيا تسبب في إطلاق صواريخ اعتراضية مما أدى لتفعيل نظام الإنذارات، مشدداً على انه لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.
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