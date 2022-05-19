من سترشح حليمة قعقور لرئاسة مجلس النواب؟

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أشارت النائبة المنتخبة حليمة قعقور إلى أنها على اطلاع بملفات الفساد والمحاصصة وسبق أن درستها وطالبت بالحلول الموجودة، مؤكدة في حديث إلى صوت كل لبنان، الجاهزية لتطبيق برنامجها ومحاربة الطبقة السياسية من داخل البرلمان.وعن التصويت للرئيس نبيه بري في جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، لفتت قعقور إلى أن هذا الطرح غير مقبول لدى القوى التغييرية وأنها تسعى إلى تقديم نهج بديل، من تداول للسلطة وديمقراطية وتشاركية.وبالنسبة إلى مرشحهم لنيابة رئيس المجلس، أكدت أن الخيارات المتاحة ستُدرس وحريصون على خيارات تتناسب مع مبادئنا.وعمّا إذا كانت القوى التغييرية ستلتقي مع النواب المستقلّين، شددت قعقور على أن الأولوية هي لاجتماع التغييريّين مع بعضهم البعض، قائلة: سنتقاطع مع الجميع على القطعة بحسب البرنامج التشريعي.وأعلنت قعقور رفضها الترشح لرئاسة الحكومة، مشيرة إلى أنها سبق وطالبت بفصل النيابة عن الوزارة ويجب القيام بالدور التشريعي، موضحة أن القوى التغييرية لم تدرس بعد مرشحها لرئاسة الحكومة إنما الخيارات ستكون تغييرية وليس من الطبقة القديمة.