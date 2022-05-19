Advertisement

لبنان

مدلولات نيابة سجيع عطية: بين طيف عصام فارس وتغييرات بتمثيل عكار

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
19-05-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-953859-637885522067161398.jpg
Doc-P-953859-637885522067161398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعدما خمدت نيران المعارك الانتخابية، لا بد من الانصراف  إلى خلاصات اساسية في تكوين المجلس النيابي العتيد وسبر اغوار  خريطة الكتل النيابية، خصوصا وأن الأكثرية كعنوان عريض كانت النقطة الأساس لكل المعارك الطاحنة.

 

بات شبه مؤكد وجود اكثرية واضحة المعالم بين حزب الله وحلفائه في مقابل عدد من الآقليات النيابية ،حيث يعتبر أصحاب الشأن وجود قواسم مشتركة وجمعها في جبهة سياسية واحدة انجازا يبنى عليه، وهذا ما يبدو جليا في النقاش الدائر حول انتخابات رئاسة المجلس النيابي حيث اوصد "الثنائي الشيعي" الباب الشيعي أمام اي خرق وضمن رئاسة نبيه بري ، غير انه لن يستطيع تأمين شبه إجماع سياسي، ما قد يتسبب بانقسام حاد عند تشكيل الحكومة.

 

عهد الكتل النيابية الكبيرة  ولّى إلى غير رجعة، وهناك من يتهكم على منطق الكتلة الأصغر كما التكتل الأكبر على إعتبار أنها غير محصنة أمام مطلق هزة او منعطف خطير و الاحتمالات واردة أمام حالة الانفكاك السياسي ، فضلا عن اضمحلال كتلة المستقبل لصالح تكتلات نيابية قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

 

على سبيل المثال، حققت "لائحة الاعتدال" في دائرة الشمال الاولى  نصرا انتخابيا لافتا، فيما حظي "التيار الوطني الحر" بمقعدين من أصل 7 مقاعد ، ما يؤشر إلى انبثاق  تكتل نيابي في عكار من 5 نواب  وهي مفارقة تحدث للمرة الأولى وتدل على تغييرات جذرية في تمثيل المحافظة الافقر في لبنان  نيابيا وحكوميا ، أضف إلى كونها فرصة ينبغي اقتناصها لرفع لواء الإنماء كبديل عن الشعارات الفضفاضة.

 

التغييرات المفترضة تدخل  عمليا في عمق نجاح سجيع عطية كونه يحمل مدلولات عدة أبرزها عدم غياب طيف عصام فارس بل انبعاث حالته السياسية عبر مقعد سجيع عطية النيابي كونه الامتداد الطبيعي لحضور فارس، وقد يكون توطئة لافساح المجال أمام نجاد فارس في حال قرر ان يلعب دور ما في المستقبل.

 

هنا، لا بد من التوقف أمام المواقف الذي سارع إلى إطلاقها النائب عطية بين إعلانه عدم الانضواء في كتلة التيار الوطني الحر وأنه سيصوّت للرئيس نبيه بري في رئاسة المجلس، بإعتبار ذلك من ثوابت عصام فارس لناحية الوطنية ونهج الاعتدال ورفع لواء الإنماء في عكار.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website