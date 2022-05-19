أزمة الخبز حقيقية.. هذا ما أعلنه نقيب أصحاب صناعة الخبز

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أكد نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن أزمة الخبز حقيقية وسببها النقص في وجود الطحين لدى المطاحن بسبب عدم دفع مصرف لبنان المستحقات للموردين في الخارج.ولفت إلى أن هناك قمحاً في المطاحن بقيمة 8 مليون دولار ولا يمكن التصرف به لتسليم الطحين للأفران لأن ثمنه غير مدفوع بعد.وأعلن سيف أن ست مطاحن متوقفة عن العمل وبعض الأفران أقفل بسبب فقدان الطحين لديه، فيما هناك ضغط كبير على الأفران التي لا تزال تعمل، معرباً عن تخوفه من مشاكل بين المواطنين في الأفران بسبب الضغط الحاصل.