محطات الوقود فتحت أبوابها في هذه المناطق.. كيف بدا المشهد أمامها؟

فتحت منذ صباح اليوم كلّ محطات الوقود في طرابلس، الضنية وعكار، بعد صدور جدول أسعار المحروقات الجديد، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".



وتشهد المحطات اقبالا طبيعيا من دون وجود طوابير كثيفة او طويلة عكس ما شهدته امس.

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