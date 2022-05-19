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لبنان

محطات الوقود فتحت أبوابها في هذه المناطق.. كيف بدا المشهد أمامها؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 03:45
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فتحت منذ صباح اليوم كلّ محطات الوقود في طرابلس، الضنية وعكار، بعد صدور جدول أسعار المحروقات الجديد، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".

وتشهد المحطات اقبالا طبيعيا من دون وجود طوابير كثيفة او طويلة عكس ما شهدته امس.
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الوقود

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