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لبنان

في هذه المنطقة.. بيع ربطة الخبز بـ30 الفا!

Lebanon 24
19-05-2022 | 04:09
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تسلمت المتاجر والسوبرماركات في النبطية، صباح اليوم الخميس، كميات قليلة من ربطات الخبز من الافران، بسبب بدء نفاد مخزون الطحين لديها. وقد بيعت ربطة الخبز في بعض المناطق في السوق السوداء ب 30 الف ليرة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

 

وعلى صعيد البنزين، وبعد ما شهدت المحطات زحمة سيارات بالامس، فيما رفع البعض منها الخراطيم لتسلمها كميات قليلة من المادة  من الشركات.  فتحت بغالبيتها اليوم بعد ارتفاع سعر البنزين .

 

وحذر رئيس  اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل من  "ازمة رغيف بسبب عدم استيراد القمح وفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان،" وقال: "اننا نعيش في بلد الازمات، من الخبز الى البنزين والطبابة والدواء والقمح والطحين، ولا من يعير أهمية لسماع صرخات المحرومين والفقراء والمعدمين".

 

اضاف: "يتلاعبون بسعر الدولار ولا من يردعهم، وتزداد هموم المواطنين والمسؤولون يتفرجون"، متسائلا: "من يردع كارتيلات النفط ومن يرفع أسعار البنزين. الموظف والمعلم لا يستطيع  التوجه الى عمله لان راتبه بات يساوي ثمن صفيحتي بنزين".

 

وطالب الحكومة قبل ان تصبح في حكومة تصريف الاعمال بان "تردع  المخلين بالامن الغذائي، لانه من الكبائر والمحرمات المس بلقمة عيش المواطن.  بحجة غلاء الأسعار تحت عنوان  ارتفاع الدولار، هناك أصحاب متاجر ومحطات اغتنوا على  حساب الفقراء".

 

 

 

 

 

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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