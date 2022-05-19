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لبنان

كتل هوائية حارة ستضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد

Lebanon 24
19-05-2022 | 04:21
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة، قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة تصل لحدود 65 كلم/س اعتبارا من بعد الظهر.

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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، يتأثر يوم الجمعة بكتل هوائية حارة تبلغ ذروتها السبت، وتنحسر يوم الأحد مع اقتراب منخفض جوي فوق البحر يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع تدن في درجات الحرارة.
 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات بحيث تبقى درجات الحرارة من دون معدلاتها.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة تصل لحدود 65 كلم/س اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 4 درجات، ورياح ناشطة تصل لحدود 70 كلم/س تكون مغبرة  بخاصة جنوب البلاد، وبقاء الرطوبة النسبية منخفضة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تهطل أمطار متفرقة موحلة بدءا من الظهر.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  60و 90 في المائة.
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء:  23 درجة.
- الضغط الجوي:  761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,34
- ساعة غروب الشمس:  19,35

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