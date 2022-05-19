إطلاق نار في منطقة الزاهرية.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه ما زال يسمع أصوات إطلاق نار في منطقة الزاهرية وضواحيها، بسبب اشكال على تمديد خطوط اشتراكات.

وحضرت قوة من الجيش الى مكان الاشكال وتعمل على ملاحقة مطلقي النار.