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لبنان

فقد السيطرة على شاحنته... اليكم ما حصل

Lebanon 24
19-05-2022 | 05:06
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أفادت مندوية "لبنان 24" عن انقلاب شاحنة في بلدة فنيدق بعدما فقد سائقها السيطرة عليها.
 
 
 
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شاحنة

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