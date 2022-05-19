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لبنان

البعريني: من يعتبر نفسه أكبر وأقوى فليباشر العمل فورا بطرح الحلول بدل المناكفات

Lebanon 24
19-05-2022 | 05:23
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 دعا النائب وليد البعريني، في بيان، الى "وقف التسابق على حجم الكتل، والعمل فورا على طرح الحلول للازمة المعيشية"، وسأل :ألا يخجل البعض من التسابق المستمر على حجم الكتل، في وقت يشهد البلد ترديا مخيفا في الأوضاع المعيشية؟.
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أضاف: "من يعتبر نفسه أكبر وأقوى فليباشر العمل فورا بطرح الحلول بدل المناكفات، فسعر الصرف سجل رقما أعلى من كل الأرقام التي تلهثون خلفها، وأسعار المحروقات جنونية، وواقع رغيف الخبز والدواء كارثي".
 
وختم: ألم تشبعوا من المتاجرة بعد؟ أما آن الأوان لاستيقاظ ضمائركم!
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