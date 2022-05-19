البعريني: من يعتبر نفسه أكبر وأقوى فليباشر العمل فورا بطرح الحلول بدل المناكفات

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دعا النائب وليد البعريني، في بيان، الى "وقف التسابق على حجم الكتل، والعمل فورا على طرح الحلول للازمة المعيشية"، وسأل :ألا يخجل البعض من التسابق المستمر على حجم الكتل، في وقت يشهد البلد ترديا مخيفا في الأوضاع المعيشية؟.أضاف: "من يعتبر نفسه أكبر وأقوى فليباشر العمل فورا بطرح الحلول بدل المناكفات، فسعر الصرف سجل رقما أعلى من كل الأرقام التي تلهثون خلفها، وأسعار المحروقات جنونية، وواقع رغيف الخبز والدواء كارثي".وختم: ألم تشبعوا من المتاجرة بعد؟ أما آن الأوان لاستيقاظ ضمائركم!