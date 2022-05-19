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لبنان

كم سيرتفع سعر ربطة الخبز؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 05:36
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قال نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"الجديد" "سنشهد ارتفاعا بسعر ربطة الخبر بحدود الـ2000 ليرة لبنانية".
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لبنان

إقتصاد

الخبز

علي ابراهيم

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