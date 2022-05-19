Advertisement

لبنان

العودة إلى خبز "الطابونة"

Lebanon 24
19-05-2022 | 05:41
A-
A+
Doc-P-953910-637885610125909827.jpg
Doc-P-953910-637885610125909827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد قرى وبلدات صور، في ظل الأزمة اللافتة للطحين وإنقطاع الخبز بشكل شبه كامل في معظم المناطق اللبنانية والوقوف طوابير امام الأفران، إقبالا من قبل المواطنين للتزود بالخبز التقليدي "الطابونة" من المخابز. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تغريدة نارية لزين العمر عن أزمة الخبز.. هذا ما قاله (صورة)
lebanon 24
20/05/2022 02:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار جديدة ومرتفعة لربطة الخبز... إليكم كيف أصبحت (صورة)
lebanon 24
20/05/2022 02:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة بسقوط جزء من سقف مطبخ في مدينة صور
lebanon 24
20/05/2022 02:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ماهلاغا جابري تحدث ضجة بملابس البحر (صور)
lebanon 24
20/05/2022 02:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الخبز

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website