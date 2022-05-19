العودة إلى خبز "الطابونة"

تشهد قرى وبلدات صور، في ظل الأزمة اللافتة للطحين وإنقطاع الخبز بشكل شبه كامل في معظم المناطق اللبنانية والوقوف طوابير امام الأفران، إقبالا من قبل المواطنين للتزود بالخبز التقليدي "الطابونة" من المخابز.

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