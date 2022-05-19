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لبنان

ماذا يجري أمام وزارة الداخلية؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 05:48
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نفذ السائقون العموميون وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية في منطقة الصنايع احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات وتردي الاوضاع المعيشية. وقطعوا بسياراتهم الطريق عند مفترق الكونكورد - الصنايع.
 
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وزارة الداخلية

وقفة إحتجاجية

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