ماذا يجري أمام وزارة الداخلية؟

نفذ السائقون العموميون وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية في منطقة الصنايع احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات وتردي الاوضاع المعيشية. وقطعوا بسياراتهم الطريق عند مفترق الكونكورد - الصنايع.

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