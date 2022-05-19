اللواء ابراهيم استقبل السفيرة الاميركية وبحثا في التطورات الداخلية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه صباح اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تم البحث في آخر التطورات على الساحة الداخلية.

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