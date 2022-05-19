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لبنان

اللواء ابراهيم استقبل السفيرة الاميركية وبحثا في التطورات الداخلية

Lebanon 24
19-05-2022 | 05:55
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه صباح اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تم البحث في آخر التطورات على الساحة الداخلية.
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اللواء ابراهيم

السفيرة الاميركية

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