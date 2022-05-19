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لبنان

البطريرك العبسي يتقبل التعازي بوالدته الاثنين المقبل في الربوة

Lebanon 24
19-05-2022 | 06:07
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اعلن المكتب الاعلامي للديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، أن البطريرك يوسف العبسي "سيتقبل التعازي بوفاة والدته ماري فرج الله مهاوش العبسي التي كانت قد رقدت على رجاء القيامة في لوس انجلوس، في المقر البطريركي في الربوة يوم الاثنين في 23 الجاري من الساعة العاشرة صباحا لغاية الثانية بعد الظهر ومن الساعة الرابعة لغاية الثامنة مساء".
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