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لبنان

المكاري تفقد أرشيف تلفزيون لبنان في سن الفيل

Lebanon 24
19-05-2022 | 06:34
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تفقد وزير الاعلام زياد المكاري أرشيف تلفزيون لبنان في مبنى ايفوار في سن الفيل، يرافقه مديرة التلفزيون فيفيان لبس ومدير الارشيف عثمان مجذوب ومستشارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف وفريق العمل.
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بعد جولة في كل الاقسام والاطلاع على وضع الارشيف وطريقة العمل، شاهد المكاري بعض الافلام القديمة المتعلقة بالاخبار والبرامج، وهنأ القيمين على هذا الارشيف "الذين حافظوا عليه في أحلك الظروف". 

وقال: "سررت بالمجيء الى هذا المكان الحلو الذي يخزن كل ذاكرة لبنان والشرق الاوسط، وذهلت بالجهد المبذول هنا للحفاظ على الارشيف وهو لا يثمن".
 
وشكر المكاري "مدير الارشيف الدكتور عثمان مجذوب وكل موظف شارك في هذا العمل"، وقال: " لم اصدق ما شاهدته والجهد المبذول للحفاظ على هذا الارشيف، ولن تصدقوا ما سيتحقق بعد البروتوكول الذي وقعناه مع السفارة الفرنسية لحفظ ورقمنة تاريخنا، وارشيفنا هو  الوحيد الذي يؤمن لنا مستقبلا زاهرا في بلد يمر الآن في أصعب الظروف".
 
اضاف: "انا مسرور وفخور بجميع الموظفين الابطال الذين أنقذوا هذا الارشيف في أحلك الظروف التي مرت، من المطر  والنار والحرب والسرقة، فهؤلاء لا يمكننا ان نوفيهم حقهم في وقت تهدم كثير من الثقافات بتاريخ الشرق الاوسط في العراق وسوريا وافغانستان وايضا في لبنان، ودائما كان هناك بطل يحمي متحفا وذاكرة".
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