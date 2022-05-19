الابيض عرض والهلال الاحمر القطري مشاريع الدعم للقطاع الصحي

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استقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، اليوم في مكتبه، وفدا من الهلال الأحمر القطري برئاسة مدير قطاع الإغاثة والتنمية في الهلال الأحمر القطري الدكتور محمد صلاح إبراهيم. وضم الوفد رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في لبنان الدكتور محمد السوسي، مسؤول القوافل الطبية الدكتور عز الدين جعفر ومدير البرامج في مكتب لبنان محمد إسلام كحيل.وتم خلال الإجتماع عرض لمشاريع التعاون المشتركة لدعم المرضى والمساهمة في نهوض القطاع الصحي في لبنان. وأكد الدكتور إبراهيم "وقوف قطر إلى جانب لبنان خلال هذه الأزمة".من جهته، شكر الوزير الأبيض "دولة قطر والهلال الأحمر القطري على هذا الدعم لمواجهة التحديات الصحية الراهنة".