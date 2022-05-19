سرقا أكثر من 250 "دعامة حديدية" من ورش بناء... قوى الامن أوقفتهما وهذه جنسيتهما!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدّة لأغطية مجاري الصرف الصحي والدّعامات الحديدية من ورش قيد الإنشاء في عددٍ من مناطق محافظة الشّمال.على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبين أن الفاعلين يستخدمون آلية "فان" لون أزرق لتنفيذ عملياتهم، وقد تمكّنت من تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم كلّ من:م. ب. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)ش. ش. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)بتاريخ 4/5/2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشّعبة على متن "الفان" المذكور في المنية، أثناء قيامهما بسرقة دعامات حديدية من بناء قيد الإنشاء، فعملت على توقيفهما، وضبط "الفان"، والمسروقات، وهاتفَين خلويَين.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما السّرقة، إضافةً إلى قيامهما بسرقة أكثر من /250/ "دعامة حديدية" من ورش بناء في شكا، وسلعاتا، على متن "الفان" الذي ضبط بحوزتهما. كما اعترفا بسرقة العديد من أغطية المجاري. تم تسليم المسروقات الى مالكها.أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين وأودعا مع الآليّة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي