Advertisement

لبنان

سرقا أكثر من 250 "دعامة حديدية" من ورش بناء... قوى الامن أوقفتهما وهذه جنسيتهما!

Lebanon 24
19-05-2022 | 06:48
A-
A+
Doc-P-953940-637885651211539629.jpeg
Doc-P-953940-637885651211539629.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدّة لأغطية مجاري الصرف الصحي والدّعامات الحديدية من ورش قيد الإنشاء في عددٍ من مناطق محافظة الشّمال.
Advertisement

 على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبين أن الفاعلين يستخدمون آلية "فان" لون أزرق لتنفيذ عملياتهم، وقد تمكّنت من تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم كلّ من:

 م. ب. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)
 ش. ش. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)
بتاريخ 4/5/2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشّعبة على متن "الفان" المذكور في المنية، أثناء قيامهما بسرقة دعامات حديدية من بناء قيد الإنشاء، فعملت على توقيفهما، وضبط "الفان"، والمسروقات، وهاتفَين خلويَين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما السّرقة، إضافةً إلى قيامهما بسرقة أكثر من /250/ "دعامة حديدية" من ورش بناء في شكا، وسلعاتا، على متن "الفان" الذي ضبط بحوزتهما. كما اعترفا بسرقة العديد من أغطية المجاري. تم تسليم المسروقات الى مالكها.

 أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين وأودعا مع الآليّة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website