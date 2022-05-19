الحوت: يدنا مفتوحة للمخلصين والصادقين في بناء المجتمع وتأمين حقوق الناس

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب المنتخب عماد الحوت وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مصطفى خير.بعد اللقاء قال الحوت: "من الطبيعي أن تكون الزيارة الأولى بعد انتهاء الانتخابات لصاحب السماحة مفتي الجمهورية ودار الفتوى لما تمثل من مرجعية وطنية ودينية. وكان لا بد من أن نستمع إلى توجيهات صاحب السماحة، خصوصا أن المرحلة المقبلة حساسة جدا على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي الناتج عن الفساد والهدر والمستوى السياسي في ظل تنازع السيطرة على قرار الدولة والمستوى الأخلاقي والقيمي الذي نحن حريصون على المحافظة عليهما".اضاف: "الانتخابات انتهت ويدنا اليوم مفتوحة لكل المخلصين والصادقين في عملية بناء المجتمع وتأمين حقوق الناس، وبالتالي نحن اليوم خرجنا من المنافسة وذاهبون نحو التعاون مع كل الصادقين والى تنفيذ مشروع لخدمة وطننا وبناء مجتمعنا".