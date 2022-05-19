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لبنان

جلسة أخيرة لمجلس الوزراء غدا

Lebanon 24
19-05-2022 | 06:56
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أعلنت رئاسة الجمهوريّة أنّ الرئيس ميشال عون يترأس في الثانية والنصف بعد ظهر غد الجمعة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل ان تدخل الحكومة مرحلة تصريف الاعمال مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب المنبثقة عن الانتخابات النيابية التي تمت يوم الاحد الماضي.
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