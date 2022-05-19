وزير المالية يُوقّع قرارين... ماذا جاء فيهما؟

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وقع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 30/6/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2022 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.كما وقع الوزير الخليل قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 30/5/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022 ، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها ، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.