عون أبرق الى رئيس دولة الإمارات مهنئاً بتسلمه الرئاسة

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل سلطان آل نهيان مهنئاً بتسلمه رئاسة الدولة، ومتمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة "لما فيه خير الشعب الإماراتي الشقيق ورفاهيته وازدهاره". ونوّه بالعلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والإمارات متطلعاً الى تطورها.

Advertisement