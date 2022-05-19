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لبنان

عون أبرق الى رئيس دولة الإمارات مهنئاً بتسلمه الرئاسة

Lebanon 24
19-05-2022 | 07:05
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أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل سلطان آل نهيان مهنئاً بتسلمه رئاسة الدولة، ومتمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة "لما فيه خير الشعب الإماراتي الشقيق ورفاهيته وازدهاره". ونوّه بالعلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والإمارات متطلعاً الى تطورها.
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