وهاب عن جعجع: "اذا كان عبيحكي جد عيب"

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":



"إذا الدكتور جعجع بيستفيد من الكلام عن خسارة الأكثرية الله يرزقو بس اذا كان عبيحكي جد عيب لأنو الأرقام مش هيك بكرا إذا بيحب يسمعني عالجديد ببرنامج الحدث منعملو تفصيل في اكترية أكيدة بس البلد تعطل سنتين. تصرفوا بمسؤولية بلا أرباح وهمية".

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