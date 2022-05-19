اعتصام رمزي لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي

نفذ موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي اعتصاما رمزيا، امام مبنى المستشفى، "احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب وكبداية لتحركات تصاعدية وتحرك مستمر لحين تحقيق المطالب".



وطالب المعتصمون بدفع المساعدة الاجتماعية المستحقة، رفع بدل النقل، المساواة مع موظفي الادارة لناحية حصر الدوام، ودفع المنح المدرسية أسوة بالمستشفيات المحيطة.

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