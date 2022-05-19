جعجع يُهاجم باسيل: "لو كنت مكانه لاخترت الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه"... وهذا ما أعلنه عن التصويت لبرّي

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "نتيجة الإنتخابات كانت مدوّية، وهي خسارة "حزب الله" و"التيار". وقال إنّ "السيّد حسن نصرالله اعتبر في كلمته أمس ألا أكثرية فيما الحقيقة أن التكتلات التي أنتجتها الانتخابات متفقة أقله على نقاط أساسية رئيسية، هي السيادة ووجود سلاح خارج الجيش اللبناني وموضوع الفساد".

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وأضاف جعجع بعد إجتماع تكتل "الجمهورية القوية": "تيار الكذب والتشويه والخداع يجعلك تدخل بأمور للتوضيح بشأن الكتلة الأكبر في المجلس النيابي، ولو كنت مكان باسيل لاخترت مكاناً في الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه، و"بأيّ عين يقول انتصرنا؟"

وتابع: "تبيّن أنه علينا أن نوضح للناس أنّ تكتلنا 19، أمّا هم فـ18 مع محمد يحيى".

وقال جعجع: "لدينا مواصفات واضحة جداً لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على برّي، وعلى أيّ مرشّح جدّي أن يتعهّد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفيًّا وبالتصويت الإلكتروني وبعدم إقفال المجلس تحت أيّ ظرف من الظروف، وأن يعمل لإعادة القرار الإستراتيجي كاملاً إلى الحكومة لذلك لن نصوّت لبرّي".