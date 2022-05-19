Advertisement

لبنان

جعجع يُهاجم باسيل: "لو كنت مكانه لاخترت الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه"... وهذا ما أعلنه عن التصويت لبرّي

Lebanon 24
19-05-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-953954-637885678618571621.jpg
Doc-P-953954-637885678618571621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "نتيجة الإنتخابات كانت مدوّية، وهي خسارة "حزب الله" و"التيار". وقال إنّ "السيّد حسن نصرالله اعتبر في كلمته أمس ألا أكثرية فيما الحقيقة أن التكتلات التي أنتجتها الانتخابات متفقة أقله على نقاط أساسية رئيسية، هي السيادة ووجود سلاح خارج الجيش اللبناني وموضوع الفساد".
Advertisement
 
 
وأضاف جعجع بعد إجتماع تكتل "الجمهورية القوية": "تيار الكذب والتشويه والخداع يجعلك تدخل بأمور للتوضيح بشأن الكتلة الأكبر في المجلس النيابي، ولو كنت مكان باسيل لاخترت مكاناً في الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه، و"بأيّ عين يقول انتصرنا؟"
 
وتابع: "تبيّن أنه علينا أن نوضح للناس أنّ تكتلنا 19، أمّا هم فـ18 مع محمد يحيى".
 
 
وقال جعجع: "لدينا مواصفات واضحة جداً لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على برّي، وعلى أيّ مرشّح جدّي أن يتعهّد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفيًّا وبالتصويت الإلكتروني وبعدم إقفال المجلس تحت أيّ ظرف من الظروف، وأن يعمل لإعادة القرار الإستراتيجي كاملاً إلى الحكومة لذلك لن نصوّت لبرّي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website