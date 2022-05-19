سعر جديد لربطة الخبز... كم بلغ؟

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وزارة الاقتصاد حددت سعر ربطة الخبزحدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز كالآتي:•ربطة الخبز الصغيرة وزن ٣٨٨ غراما بـ٨٠٠٠ ليرة.•ربطة الخبز الوسط وزن ٨٥٥ غراما بـ١٣٠٠٠ ليرة.•ربطة الخبز الكبيرة وزن ١٠٩٥ غراما بـ١٦٠٠٠ ليرة.حتّم التسعيرة الجديدة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر انتاج الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية نتيجة الازمة الاوكرانية.