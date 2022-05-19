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لبنان

مشيخة العقل والمجلس المذهبي: للعمل الجاد لجمع الشمل

Lebanon 24
19-05-2022 | 07:54
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صدر عن المكتب الاعلامي لمشيخة العقل والمجلس المذهبي ما يلي:
 
"تهيب مشيخة العقل والمجلس المذهبي باخواننا وابنائنا جميعا عدم التعرض بعضنا لبعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإساءات او التعليقات المضادة، والترفع عن المنازلات الكلامية التي لا تجدي نفعا، في وقت نحن احوج ما نكون الى تغليب لغة العقل والحكمة على لغة الانفعال والارتجال، والانطلاق معا بمحبة واحترام لتجاوز مرحلة الانتخابات الأخيرة، والعمل الجاد لجمع الشمل وتحصين المجتمع. هذه هي رسالتنا التي لم نبدلها يوما ولن نتخلى عنها، آملين ممن ساءهم الامر تفهم الواقع وسحب إساءاتهم التي لا تليق بمجتمعنا التوحيدي وحضورنا الوطني".
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