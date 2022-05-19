الجيش :تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 19 / 5 /2022 ما بين الساعة 11.30 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عرب اللويزة ومركبا".بيان ثانكما صدر بيان ثان، وفيه:"بتاريخ 19 / 5 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، عمرا، مركبا، يارون، وطير حرفا.