وقفة احتجاجية لموظفي وعمال بلدية طرابلس

Advertisement

نفذ موظفو وعمال بلدية طرابلس وقفة احتجاجية أمام بنك عودة إشارة عزمي في المدينة، بعد رفض إدارة البنك صرف مستحقاتهم المالية بالدولار على اساس سعر منصة صيرفة عملا بالقرار 161.وبعد انضمام رئيس البلدية الدكتور رياض يمق الى المعتصمين وتدخله لدى إدارة البنك، تمت الموافقة على صرف المستحقات بالدولار من أصل الراتب وتوابعه على اساس سعر صيرفة، باستثناء اموال المساعدة المالية الاجتماعية بانتظار صدور قرار إداري من رئاسة البنك في لبنان وجهات الاختصاص في الحكومة ومصرف لبنان.وطالب يمق الحكومة العمل على "إنصاف بلدية طرابلس وموظفيها وعمالها الذين يعملون في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة من أجل تقديم خدمات عامة لأبناء المدينة".