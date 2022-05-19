بري عرض شؤوناً تربوية مع وزير التربية وإستقبل وزير الشؤون الاجتماعية

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إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاستاذ نبيه بري وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤونأ تربوية وأوضاع الجامعة اللبنانية .وبعد اللقاء تحدث الوزير عباس الحلبي : تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وهنأته على الإنتخابات النيابية كما نهنئ في هذه المناسبة الحكومة اللبنانية على إنجازها بنجاح هذا الإستحقاق الدستوري الهام الذي يبشر بإعادة تكوين السلطة وبما يبشر ايضاً بمرحلة جديدة نأمل ايضاً أن تكون مرحلة إستقرار وإنقاذ وإعادة نهوض.وأضاف : لقد بحثنا أيضاً بملفات عديدة وأبرزها وأولها ملفات الجامعة اللبنانية ولكي نسهل تمرير المراسيم المعدة للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ستعقد غداً ، كما بحثنا ضرورة توفير الإعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية وخاصة ملفات وإعتمادات متصلة بوزارة التربية وبدلات النقل وتوفير المستلزمات اللوجستية والأتعاب في الهيئات التعليمية لتمكينها من إجراء الإمتحانات الرسمية وبالنسبة للجامعة اللبنانية لتمكينها من الإستمرار ومواجهة الأعباء التي تزداد يوماً بعد يوم لجهة صيانة المباني والأساتذة والمتعاقدين وكالعادة كان اللقاء مثمراً.الرئيس بري استقبل أيضا وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار الذي وضع رئيس المجلس النيابي بنتائج مؤتمر بروكسل حول النازحين والموقف اللبناني الرسمي المتكامل حول هذا الملف اضافة لبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة برامج الدعم الإجتماعي الوزير الحجار وضع الرئيس بري في اجواء زيارة وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الى لبنان في الثاني والثالث والرابع من حزيران المقبل .رئيس المجلس عرض أوضاع الصناعيين ومطالبهم خلال إستقباله رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني وأعضاء هيئة مكتب الجمعية .كما استقبل الرئيس بري بحضور معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المدير العام الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بحضور المسؤول العمالي المركزي في حركة أمل علي حمدان .وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري وفداً من عشيرة النميري في منطقة الزهراني برئاسة السيد محمد النميري (ابو أيمن ) النميري قدم باسم الوفد التهنئة للرئيس بري بانجاز الانتخابات النيابية .