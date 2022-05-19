Advertisement

لبنان

لا إخراجات قيد عائلية في هذه المنطقة (صورة)

Lebanon 24
19-05-2022 | 08:51
A-
A+
Doc-P-953973-637885725633407855.jpg
Doc-P-953973-637885725633407855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مأمور نفوس النبطية محمد دهيني وعبر ورقة لصقها على مدخل مكتبه في سرايا النبطية عدم قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق.
وكتب: نعتذر عن قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق لدينا وذلك لاجل غير مسمى".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
وصول أول صندوقي اقتراع من بلدة كفروة الى سرايا النبطية
lebanon 24
20/05/2022 02:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة الاقتراع في النبطية ومنطقتها بلغت 55 %
lebanon 24
20/05/2022 02:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام النبطية (التحكم المروري)
lebanon 24
20/05/2022 02:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ النبطية جال في مراكز اقتراع في النبطية
lebanon 24
20/05/2022 02:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24

إخراجات قيد

النبطية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website