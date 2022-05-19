Advertisement

لبنان

وكيل المطاحن في الجنوب: لا طحين لأفران المناقيش والباتيسري ومخابز المرقوق

Lebanon 24
19-05-2022 | 08:57
A-
A+
Doc-P-953974-637885727031934223.jpg
Doc-P-953974-637885727031934223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، في بيان، أن "المطاحن أبلغتنا منذ بعض الوقت أن لا طحين بعد غد الا لأفران الخبز العربي، وأن الافران الصغيرة ومخابز المرقوق ومعامل البسكويت والباتيسري ستتوقف عن تسلم الطحين من مادة الاكسترا".
Advertisement
 
ورأى أن "هناك مؤامرة على هذا القطاع نفذها أصحاب الأفران الكبيرة وكارتيلات الخبز العربي لأنهم ايضا يقومون بتصنيع المنقوشة والكرواسون من مادة الطحين الموحد بإضافة بعض المحسنات إليها".
 
وأضاف ان "هذا القرار هو مقدمة لرفع الدعم، فإما يكون رفع دعم عن كل الناس واما دعم طحين لكل الناس".
 
وتابع: "مجددا ودائما، اناشد دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله إيقاف هذا القرار لانه ابادة جماعية وتشريد لعشرات الاف العائلات التي تعيش من هذا القطاع".
 
وأمل "من أصحاب المطاحن إقفال المطاحن وعدم تنفيذ هذا القرار الاجرامي، وألا يكونوا شركاء في هذا القرار التخريبي لأمن لبنان واللبنانيين لأنها ستقطع مصدر عيشه وعيش اولاده، ولن يكون امامه ما يخسره، وفي حال لم يتم التراجع عن هذا القرار فسترون الاف العائلات المتضررة في الشوارع.…اللهم اني بلغت".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website