وكيل المطاحن في الجنوب: لا طحين لأفران المناقيش والباتيسري ومخابز المرقوق

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أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، في بيان، أن "المطاحن أبلغتنا منذ بعض الوقت أن لا طحين بعد غد الا لأفران الخبز العربي، وأن الافران الصغيرة ومخابز المرقوق ومعامل البسكويت والباتيسري ستتوقف عن تسلم الطحين من مادة الاكسترا".ورأى أن "هناك مؤامرة على هذا القطاع نفذها أصحاب الأفران الكبيرة وكارتيلات الخبز العربي لأنهم ايضا يقومون بتصنيع المنقوشة والكرواسون من مادة الطحين الموحد بإضافة بعض المحسنات إليها".وأضاف ان "هذا القرار هو مقدمة لرفع الدعم، فإما يكون رفع دعم عن كل الناس واما دعم طحين لكل الناس".وتابع: "مجددا ودائما، اناشد دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله إيقاف هذا القرار لانه ابادة جماعية وتشريد لعشرات الاف العائلات التي تعيش من هذا القطاع".وأمل "من أصحاب المطاحن إقفال المطاحن وعدم تنفيذ هذا القرار الاجرامي، وألا يكونوا شركاء في هذا القرار التخريبي لأمن لبنان واللبنانيين لأنها ستقطع مصدر عيشه وعيش اولاده، ولن يكون امامه ما يخسره، وفي حال لم يتم التراجع عن هذا القرار فسترون الاف العائلات المتضررة في الشوارع.…اللهم اني بلغت".