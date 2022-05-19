محافظ البقاع استقبل عضوي بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

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استقبل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحلة، في إطار متابعته مجريات العملية الانتخابية التي تمت بتاريخ 15 أيار، السيدة Lena Ohre Arnault والسيد Frederic Gerard العضوين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.وجرى التداول بالإجراءات الإدارية والأمنية التي تم اتخاذها قبل، خلال وبعد العملية الانتخابية.