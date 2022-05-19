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لبنان

شيخ العقل: لتضافر الجهود في المجلس النيابي الجديد انقاذا للوطن

Lebanon 24
19-05-2022 | 09:08
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أجرى  شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي  وليد جنبلاط مهنئا "بانتصاره المميز في الانتخابات النيابية"، ومعبرا عن "اعتزاز الجبل بقيادته الحكيمة"، وداعياً الى "التعاون والعمل معاً لجمع الشمل وتثبيت وحدة الجبل".
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كما أمل في "تضافر الجهود في المجلس النيابي الجديد لانقاذ الوطن، والانطلاق بمسيرة التغيير نحو الافضل". 

لقاءات
 واستقبل شيخ العقل في دار الطائفة - بيروت اليوم، عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان الدكتور هاشم الايوبي، يرافقه الدكتور صالح زهر الدين وجرى عرض قضايا تربوية وأدبية عامة.

كما استقبل العلاّمة الباحث الشيخ محمد بادياني وتناول البحث قضايا اسلامية عامة. 

ومن زواره ايضا، نجلا الراحل عصمت صعب عضو المجلس المذهبي السابق، مروان وكريم صعب.
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