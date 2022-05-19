Advertisement

لبنان

بقرادونيان: لنترك خلافاتنا جانبًا ونوظّف جهودنا لإنقاذ الوطن

Lebanon 24
19-05-2022 | 09:59
A-
A+
Doc-P-953992-637885767034454914.jpg
Doc-P-953992-637885767034454914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر حسابه على "تويتر" : "بعد إنتخاب مجلس نواب جديد، دعونا نترك خلافاتنا جانبًا ونوظّف جهودنا لإنقاذ الوطن.…قد نختلف على نقاط ونتفق على أخرى،… فلنبن مستقبل البلد على النقاط المشتركة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الالماني يُجرّد المستشار السابق غرهارد شرودر من امتيازات رسمية بسبب علاقته مع روسيا (العربية)
lebanon 24
20/05/2022 03:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا نحاس من مجلس النواب: توصّلنا إلى اتفاق على نصّ مشروع يُلبّي الطّموحات وإعطاء الناس ضمانة لشيخوختهم وهذا أمر أساسيّ لخلق الأمان الاجتماعي
lebanon 24
20/05/2022 03:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب المنتخب وضاح الصادق لـLBCI: إذا انتخبنا بري لرئاسة مجلس النواب نلغي أنفسنا كتغييريين
lebanon 24
20/05/2022 03:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من سترشح حليمة قعقور لرئاسة مجلس النواب؟
lebanon 24
20/05/2022 03:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24

بقرادونيان

مجلس النواب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-05-19
17:53 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:21 | 2022-05-19
17:10 | 2022-05-19
17:07 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website