بقرادونيان: لنترك خلافاتنا جانبًا ونوظّف جهودنا لإنقاذ الوطن

غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر حسابه على "تويتر" : "بعد إنتخاب مجلس نواب جديد، دعونا نترك خلافاتنا جانبًا ونوظّف جهودنا لإنقاذ الوطن.…قد نختلف على نقاط ونتفق على أخرى،… فلنبن مستقبل البلد على النقاط المشتركة".

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