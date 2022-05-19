بستاني: "يا ريت بيركز شوي عسعر صرف الدولار يللي وعد انو "بدّو وفيو" ينزلو"

غردت النائبة المنتخبة ندى بستاني عبر حسابها على "تويتر": "بعد ما فشل ب15 أيار بالإغتيال السياسي رجع اليوم عتاريخو وعم بيهدد بالإغتيال الفعلي…ؤوعم يضيعلنا وقتنا ووقت الناس بعدّ الأصوات والنواب. يا ريت بيركز شوي عسعر صرف الدولار يللي وعد انو "بدّو وفيو" ينزلو. الناس شبعت وقرفت من خطابك السلبي وناطرا منّا شغل واهتمام بهموما".

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