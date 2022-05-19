غادر منزله ولم يعد... القوى الامنية تعمم صورته

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـةالبــــــلاغ التالــــــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- سالم يوسف الازْوَط (١٩٧7، لبناني)الذي غادر بتاريخ 18-5-٢٠٢٢ منزله الكائن في محلة زوق مكايل، ولم يعد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من أمراض نفسية وعصبية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 910119-٠٩، للإدلاء بما لديهم من معلومات.