جرحى خلال إطلاق نار بين عائلتين في الشراونة

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن "إشكال بين عائلتين في منطقة الشراونة - البقاع تخلله إطلاق نار وسقوط جرحى، والجيش يعمل على معالجة الإشكال وضبط الأمور وإعادة الهدوء".

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