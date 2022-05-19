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لبنان

جرحى خلال إطلاق نار بين عائلتين في الشراونة

Lebanon 24
19-05-2022 | 11:20
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن "إشكال بين عائلتين في منطقة الشراونة - البقاع تخلله إطلاق نار وسقوط جرحى، والجيش يعمل على معالجة الإشكال وضبط الأمور وإعادة الهدوء".
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