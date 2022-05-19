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لبنان

الكاظمي قدم التهنئة لميقاتي بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات: نساند لبنان حكومةً وشعبًا لترسيخ الاستقرار

Lebanon 24
19-05-2022 | 11:22
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدّم في اتصال هاتفي، تهانيه إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية". وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، مساندة العراق للبنان الشقيق حكومةً وشعباً وتطلعاته لترسيخ الاستقرار وهو يحقق هذه الخطوة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب اللبناني، وتطلعاته لترسيخ الاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة". وشدد الكاظمي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبيّن وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبّة للسلام".
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